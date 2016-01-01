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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Política

Se posesionan Verano y Char para repetir Gobernación y Alcaldía

Ambos gobernantes inician su segundo mandato.

Preparativos para la posesión de Alejandro Char en el barrio El Bosque.

Preparativos para la posesión de Alejandro Char en el barrio El Bosque.(Foto archivo Caracol Radio)

Preparativos para la posesión de Alejandro Char en el barrio El Bosque.
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La posesión de Eduardo Verano De la Rosa como gobernador del departamento del Atlántico está prevista para este primero de enero a las 11 de la mañana en la Plaza de la paz de Barranquilla. El evento contará con las presentaciones de la cantante Daniela Mass y el coro Alberto Carbonell de Puerto Colombia.

Mientras que la posesión del Alcalde electo del distrito de barranquilla, Alejandro Char, se llevará a cabo a las cuatro de la tarde en el barrio El Bosque al sur-occidente de la ciudad; barrio con problemáticas de inseguridad y orden público que fue escogido por Char para reafirmar su anunciada lucha hasta lograr minimizar estos flagelos del territorio distrital. Al acto de posesión del alcalde distrital de Barranquilla, asistirá el vicepresidente de la república Germán Vargas Lleras.

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