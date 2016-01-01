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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Accidente en la vía al mar deja una persona muerta y cinco heridas

La víctima fatal es una mujer que viajaba en un automóvil embestido por una buseta.

El accidente se registró antes de llegar al departamento de Bolívar.

El accidente se registró antes de llegar al departamento de Bolívar.(Caracol Radio.)

El accidente se registró antes de llegar al departamento de Bolívar.
Barranquilla
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El accidente se registró en la vía al mar, entre Barranquilla y Cartagena, cuando una buseta de pasajeros embistió un automóvil que intentó salir de la vía, al parecer sin precaución por parte de su conductor.

Carmen Castro, quien viajaba en la buseta que se dirigía hacia la capital de Bolívar, aseguró que gracias a la maniobra del conductor de la buseta el accidente no fue peor.

Ahí en el sitio murió una señora, y tres personas heridas, entre ellas un menor, que estaba como mal. Y en el bus iba una pareja que tuvieron golpes y fueron atendidos allí y después se los llevaron para valoración médica.

De acuerdo con la testigo el conductor del automóvil embestido intentó ingresar a un restaurante en la vía, pero sin percatarse de que la buseta estaba prácticamente encima suyo.

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