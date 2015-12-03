Uno de los aviones mas grandes del mundo aterrizó en el Cortissoz

Barranquilla

Un avión ruso Antonov A-124, perteneciente a la empresa Volga-Dnepr llegó a Barranquilla, procedente de la ciudad de Houston, Texas, cargado con maquinaria pesada para la industria de la minería. El Antonov An-124 Ruslán fue el avión más grande construido en serie hasta la llegada del Airbus A380 y fue, hasta la llegada del An-225, el avión más grande fabricado.

El avión que pernoctará en el Cortissoz, que tiene 68 metros de largo, 73 de envergadura y 20 de alto, puede inclinarse para facilitar la entrada del cargamento y puede llevar hasta 150 toneladas de carga.

Es la primera operación de un avión en el aeropuerto, desde el inicio de la nueva concesión.