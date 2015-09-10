Caficultores en Antioquia necesitan 23 mil recolectores de la cosecha

La cosecha cafetera en Antioquia que comenzó hace pocos días carece de por lo menos unos 23 mil recolectores del grano para las fincas productoras ubicadas en el suroeste del departamento.

Así lo reveló Álvaro Jaramillo, presidente del comité departamental de cafeteros, quien señaló que en cada municipio hay casetas informativas en los parques principales y en las terminales de transporte de Medellín.

"Estamos hablando de los municipios de Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Betulia, Concordia, Salgar, Fredonia y Santa Bárbara que son localidades que en estos momentos sacan una producción muy significativa y donde realmente hay unas fincas de un tamaño considerable que requieren de 23 mil recolectores", confirmó el líder gremial.

Los recolectores cuentan con un salario mínimo, alimentación, transporte y en ocasiones campamentos para que se radiquen en las fincas cafeteras durante el periodo de la cosecha.

La federación espera que en los próximos días se comience con las múltiples contrataciones y así evitar que se pierda parte de la cosecha, que incluso se podría ver afectada por la temporada de calor.

"Si tenemos una dificultad y es que el calor es buen amigo de plagas, entonces lo que puede hacer la plaga es empezar a dañarnos granos de café si no son cogidos a tiempos por eso la preocupación de los caficultores que están solicitando la mano de obra", subrayó el señor Jaramillo.

Los cafeteros que estén interesados podrán comunicarse a la línea gratuita 018000 415 999.