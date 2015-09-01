Piden aclarar actos de corrupción que vinculan al alcalde de Buenvantura

El Obispo de Buenaventura Héctor Epalza Quintero, dijo que será la Fiscalía la que aclare la situación del alcalde Bartolo Valencia, capturado por presuntas irregularidades con la contratación de cupos escolares en la ciudad.

Dijo que desconcierta como la ciudad puerto vuelve a ser el centro de actos de corrupción y lo peor que se siga jugando con los dineros de las gentes más pobres.

Según la Fiscalía, el mandatario habría celebrado varios contratos con instituciones educativas, entidades y fundaciones sin ánimo de lucro para entregar cupos escolares a 48 mil alumnos que no estaban escolarizados.

"La captura del alcalde Bartolo Valencia junto con cuatro particulares y cinco funcionarios públicos, debe servir de reflexión para quienes aspiran a las corporaciones públicas y que entiendan que delinquir no paga", señaló el obispo Epalza Quintero.

Señaló que desconcierta cómo en los 11 años que lleva al frente de la diócesis, tres alcaldes de Buenaventura han terminado en la cárcel.

Dijo que las capturas deben ser un ejemplo para quienes no tienen ética ni valores y quieren manejar la administración como se les viene en gana.