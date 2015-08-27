Ingresos de Argos crecen 26% en primer semestre, con 3,5 billones de pesos

Medellín

La compañía Cementos Argos logró en el primer semestre de este año, ingresos consolidados, por 3,5 billones de pesos, lo que significa un crecimiento del 26% frente a los alcanzados en el mismo periodo de 2014.

Según el reporte de la empresa cementera, en los primeros seis meses generó 678 mil millones de pesos de ebitda, es decir 31% más que el logrado durante el mismo semestre del año pasado.

Cementos Argos cerró la primera mitad de año con crecimientos del 14% en sus despachos de cemento, que sumaron 6,8 millones de toneladas, y del 4% en concreto, es decir, 5,5 millones de metros cúbicos.

“Estos logros se derivan de una estrategia cuidadosamente ejecutada y de una operación eficiente en la región donde la compañía ha consolidado su presencia y donde se percibe un dinamismo positivo en los sectores que atiende”, analizó la empresa Cementos Argos.

El presidente de Cementos Argos, Jorge Mario Velásquez, afirma: “Los resultados consolidados del primer semestre del año son el reflejo del buen desempeño individual de los negocios y de nuestra estrategia de crecimiento y diversificación de mercados. Gracias a esto Argos deriva hoy más del 60% de sus ingresos en dólares o monedas altamente relacionadas al dólar, situación que la ubica en una posición privilegiada ante la coyuntura actual que viven los mercados financieros al beneficiarse del doble efecto generado por el mejor desempeño en las operaciones de Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, y fortalecimiento del dólar frente al peso colombiano”.

La compañía Cementos Argos, nacida en Antioquia, se ha convertido en una multinacional con presencia en 14 países y exportaciones a más de 35 destinos.

Otras cifras entregadas por la administración de la empresa:

En la Regional Colombia obtuvo ingresos por 1,3 billones de pesos, 13% superiores a los del primer semestre de 2014. Durante el trimestre, inició operaciones la ampliación de la Planta Rioclaro, que adicionará 900.000 toneladas a su capacidad instalada. Lo anterior, acompañado de una buena dinámica del sector de la construcción, le permitió a Cementos Argos alcanzar el más alto volumen de despachos en la historia de la compañía en Colombia.

Para la Regional USA, las bajas tasas de desempleo, el incremento en el gasto estatal, el aumento en las licencias y los niveles de construcción de vivienda más altos reportados en los últimos siete años, aportaron significativamente a la obtención de un ebitda que totalizó 49 millones de dólares en el primer semestre del año, lo que significa un 89% de crecimiento con respecto al mismo periodo del año anterior.

La Regional Caribe y Centroamérica, por su parte, logró un ebitda acumulado del semestre de 91 millones de dólares, lo que representa un aumento del 15% y despachó más de dos millones de toneladas de cemento, un 20% por encima de la cifra reportada para el mismo periodo de 2014.

Gestión social

Cementos Argos destacó además que “durante el segundo trimestre del año, los resultados económicos se acompañaron de iniciativas en el ámbito social tales como la entrega de cuatro nuevas Instituciones Educativas que benefician estudiantes en Antioquia, Atlántico, Córdoba y Sucre”.

“Los positivos resultados financieros obtenidos por la compañía en los últimos años se traducen en generación de valor para diferentes públicos de la sociedad: accionistas, colaboradores, fondos de pensiones, comunidades, clientes, entre otros, que han encontrado en Argos un buen ciudadano corporativo que genera rentabilidad y dividendos sociales para la construcción de un futuro sostenible en todos los ámbitos” concluyó Jorge Mario Velásquez.