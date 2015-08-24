Angosta la novela de Héctor Abab Faciolince será llevada al cine

Medellín

Angosta es uno de los libros del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince será llevada al cine, en una producción que será dirigida por el brasilero Affonso Beato.

Affonso Beato, cinematógrafo brasilero con una gran trayectoria, manifestó que: “Desde que me enteré que se tenía en mente desarrollar una película basada en la novela de Héctor quise dirigirla , creo sinceramente que Angosta es el libro más importante que se ha escrito en América Latina desde Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, y me siento privilegiado en llevarla a la pantalla grande.”

Angosta es una historia que ocurre en una cruel y fantástica ciudad ficticia Latinoamericana. Es una historia rica en detalles, que ocurre en un mundo regido por una especie de Apartheid. Es futurista y retro al mismo tiempo. Los personajes hipnotizan y fascinan. Es una devastadora crítica al mundo globalizado. Pero en su esencia, es una historia de amor.

Affonso Beato indicó que, su visión es que Angosta llegue a la pantalla como un cruce entre Blade Runner y Ciudad de Dios.

Angosta será una co-producción internacional liderada por la productora colombiana Dos Monkeys y promete ser uno de los proyectos más ambiciosos del cine colombiano por el atractivo universal de su historia y un presupuesto cercano a los cinco millones de dólares.