Tom Cruise se reunió con el alcalde de Medellín

Medellín

El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, se reunió con el actor de Hollywood Tom Cruise para conversar sobre su estadía en la capital de Antioquia y el rodaje la cinta “Mena” sobre el asesinado informante de la CIA: Barry Seal.

Allí el mandatario local le reiteró su apoyo para el rodaje del largometraje y el actor le manifestó su respaldo para que la ciudad sea el escenario de más películas como esta.

“Fue Tom Cruise supremamente positivo acerca de sus comentarios sobre la ciudad, algo que nos ha agradado mucho es que está viviendo la ciudad, ha salido a distintos restaurantes, tranquilamente, a comer y a compartir con la gente. Es el propósito que tenemos de convertir a la ciudad en la líder de la producción cinematográfica de Colombia y Suramérica”, agregó Gaviria Correa.

El actor Tom Croise además recorrió durante la noche varios restaurantes de la ciudad, allí se tomó algunas fotografías con los empleados.

Recordemos que el rodaje de las escenas de esta cinta en Colombia durará entre 2 a 4 semanas y le dejará a Medellín una derrama económica de 2 millones de dólares.