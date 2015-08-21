Dos millones de dólares le entrarán a Medellín por film de Tom Cruise

Unos dos millones de dólares de derrama económica dejará la película que se filmará desde la próxima semana con actor de Hollywood Tom Cruise, para la cual ya se pidieron todos los permisos de grabación en exteriores, cierres de vías y seguridad.

Juan Camilo Quintero, presidente de la comisión fílmica de Medellín, explicó que las escenas en Colombia se rodarán en un mes. Agregó que ya se contrató a todo el equipo logístico y de extras.

“Es un mensaje de confianza, a la industria fílmica internacional de que en Medellín está pasando cosas interesantes y que se puede rodar. Nosotros tenemos una cláusula de confidencialidad pero ellos ya tramitaron todos los permisos de rodaje, cierre de vías y seguridad. El gasto se calcula que será de 2 millones en un periodo de dos semanas”, afirmó Juan Camilo Quintero.

La comisión fílmica explicó que se dan incentivos a los productores para que graben sus cintas en la ciudad. Es una inversión con retorno, por cada peso que pone Medellín, recibe 4 pesos especialmente en generación de empleo.

Hasta el momento no se conocen en que locaciones se va a rodar, ni cuáles son los permisos que pidió el productor, porque hay un contrato de confidencialidad con la administración local.