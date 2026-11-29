Este domingo, el colombiano Camilo Durán volvió a reportarse en el marcador con Celtic, esta vez frente a Hearts, aunque su anotación no fue suficiente para evitar la derrota 3-1, en el compromiso correspondiente a la jornada 15 de la Premiership de Escocia.

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El samario fue el encargado de abrir el marcador al minuto 57. Después de una asistencia de Hyun-jun Yang, Durán controló el balón, se acomodó para rematar y sacó un potente disparo al segundo palo, imposible de detener para el arquero rival. Con esta anotación, el colombiano volvió a confirmar su importancia en el frente de ataque del conjunto de Glasgow.

Sin embargo, la ventaja no duró demasiado. Hearts reaccionó y encontró el empate por intermedio de Landry Kaboré al minuto 59. Posteriormente, Claudio Braga puso el 2-1 ocho minutos despues y Josh McPake sentenció el encuentro con un remate de media distancia, estableciendo el 3-1 definitivo en el minuto 75.

Pese al resultado adverso, Durán volvió a dejar su huella en el marcador y continúa consolidándose como una de las principales referencias ofensivas de Celtic. El colombiano atraviesa una temporada destacada y mantiene una racha de tres partidos consecutivos anotando con el equipo verdiblanco. Durán acumula nueve goles y seis asistencias en 15 partidos.

Vea aquí el gol de Camilo Durán frente a el Hearts