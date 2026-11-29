La agrupación musical Bananas, con más de 45 años de trayectoria artística, será la gran homenajeada de la Noche de Guacherna 2027, en reconocimiento a su aporte a la música tropical y a su legado en la historia del Carnaval de Barranquilla.

El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char, quien, a través de una videollamada, comunicó la noticia a los integrantes de la agrupación durante la plenaria de Grupos Folclóricos para el Carnaval de Barranquilla 2027.

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La distinción exalta la trayectoria de una de las agrupaciones más representativas del merengue y la música tropical, cuyo repertorio ha acompañado durante décadas las verbenas, fiestas de barrio y celebraciones de los carnavaleros.

Una Guacherna al ritmo de sus grandes éxitos

La Guacherna se realizará el próximo 29 de enero de 2027 y tendrá como protagonista musical a Bananas, con canciones que se han convertido en referentes de la fiesta barranquillera, entre ellas Anímate, Prepárense bailadores, Guateque, Kinwaki, Candela, El desorden, Arrucuchichi, Te extraño, Más que amiga, Muñeca, Entrégame tu amor y Cielo de encantos.

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Con este homenaje, Carnaval de Barranquilla busca reconocer a los artistas y agrupaciones que han contribuido a preservar y enriquecer la identidad cultural de la fiesta, a través de la música y el baile.

La edición 2027 del Carnaval se desarrollará del 16 de enero, con la Lectura del Bando, hasta el 9 de febrero, cuando se llevará a cabo el tradicional Desfile de Joselito.