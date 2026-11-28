Montería

Tropas del Batallón de Infantería Liviana No. 13 de la Brigada 11 del Ejército Nacional habrían ubicado dos centros de producción de minería ilegal en la vereda El Porvenir, zona rural de San José de Uré, sur de Córdoba. Las autoridades destacaron que esta acción afectaría las economías ilícitas de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo.

“Una vez ubicados dos centros de producción minera ilegales en el sector, el personal militar procedió a realizar la destrucción controlada de dos retroexcavadoras, catorce motores, dos plantas eléctricas, 300 metros de manguera negra y 700 galones de combustible, que tendrían un valor superior a los 700 millones de pesos”, informaron las Fuerzas Militares.

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“Con estas acciones se genera una afectación a las economías ilícitas de la subestructura Uldar Cardona Rueda, del grupo armado organizado Clan del Golfo, la cual estaría dejando de percibir más de 1.000 millones de pesos mensuales, correspondiente a la extracción de 3.500 gramos de oro”, agregaron.

Las tropas advirtieron que los operativos se mantendrían en el sur del departamento de Córdoba. “Buscamos combatir los delitos ambientales para proteger los recursos naturales de la región cordobesa”, concluyó el Ejército.