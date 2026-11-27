Los concesionarios Metrocaribe y Sistur enviaron una comunicación al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en la que solicitan su intervención para buscar soluciones a la situación financiera de Transmetro. Entre los factores que generan preocupación están el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), el incremento de los costos del gas natural y las dificultades para mantener disponible la flota de vehículos, con diez buses parqueados y fuera de funcionamiento.

En la carta, los operadores advierten que, de no adoptarse medidas antes de finalizar noviembre, podrían enfrentar dificultades en diciembre para cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales, combustible y mantenimiento de los vehículos.

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Juan Carlos Calderón Gómez, miembro de la junta directiva de Metrocaribe, confirmó que existe una situación financiera compleja, aunque aclaró que la comunicación fue enviada hace aproximadamente 15 días y que ya se adelantan conversaciones con la gerencia de Transmetro.

“Obviamente tenemos una crisis, pero como siempre nos hemos sentado a la mesa con el ente gestor, en este caso aquí en Barranquilla, Transmetro, y entre los tres trataremos de buscar alguna solución para que la operación no se vaya a afectar”, manifestó.

Se reunirán para buscar soluciones

El representante de Metrocaribe explicó que la gerente de Transmetro solicitó documentos de soporte para revisar la situación financiera y evaluar alternativas. Por esta razón, quedó programada una reunión para el miércoles 2 de diciembre, a las 8:00 de la mañana.

Calderón Gómez también indicó que, pese a las dificultades económicas, el sistema continúa operando con normalidad y que el propósito de los concesionarios es evitar afectaciones en la prestación del servicio.

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“Lo más importante es que estamos sentados muy prontamente para poder buscar una solución rápida”, sostuvo.

Finalmente, el representante reconoció que la continuidad de la operación puede estar en riesgo si no se encuentran soluciones oportunas, aunque destacó la disposición de la gerencia de Transmetro para revisar las solicitudes y avanzar en una salida concertada.