La Policía Metropolitana de Barranquilla intensificó los operativos de prevención, vigilancia y control en diferentes sectores de la ciudad y su área metropolitana, mediante las denominadas ‘Caravanas por la Vida’, con el propósito de prevenir delitos y fortalecer la seguridad ciudadana.

Las acciones se desarrollan en el marco de la estrategia ‘Sin Tregua al Delito’ y son lideradas por la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Controles y acercamiento con la comunidad

Durante estas jornadas, los uniformados realizan patrullajes preventivos y disuasivos, registros a personas, verificación de antecedentes y controles para contrarrestar comportamientos que afectan la convivencia.

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De acuerdo con la institución, las caravanas también buscan fortalecer el acercamiento con las comunidades, identificar sus principales necesidades en materia de seguridad y promover la participación ciudadana en la prevención de hechos delictivos.

La Policía aseguró que mantendrá el despliegue de estas acciones en Barranquilla y los municipios de su área metropolitana. Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencias 123, garantizando absoluta reserva.