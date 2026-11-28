América de Cali y Millonarios emitieron comunicados rechazando los actos de racismo de los que fue víctima el defensor Dany Rosero, en medio del empate sin goles en El Campín, que además dejó tres expulsados: Rosero fue uno de ellos.

El hecho se presentó justamente después de que Rosero recibiera la cartulina roja al minuto 49 por doble amarilla, la segunda tras un codazo en la cara sobre Leonardo Castro. Mientras se desplazaba hacia los camerinos, Rosero recibió insultos y el acto racista.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en el que un hincha hace gestos racistas y luego le lanza un escupitajo al futbolista. La situación fue rechazada de inmediato en redes sociales, pues los usuarios piden la identificación del aficionado para que se tomen las medidas correspondientes.

América denunció el acto racista

El club Escarlata actuó de inmediato y antes de terminar el partido emitió un comunicado en el que expresó el rechazo a la situación y pidió a las autoridades que investiguen estos actos.

“América de Cali rechaza de manera categórica los actos de racismo vividos hacia nuestro jugador Dany Rosero en el estadio El Campín, durante el compromiso disputado frente a Millonarios. Como institución, expresamos nuestra profunda indignación ante cualquier manifestación de discriminación que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de las personas”, se lee inicialmente.

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“Hacemos un llamado a las autoridades competentes, a los organismos del fútbol colombiano y a las instituciones encargadas de velar por la convivencia en los escenarios deportivos para que estos hechos sean investigados y se adopten las medidas correspondientes”, agregaron, entretanto.

Millonarios se sumó al rechazo generalizado

Poco después de terminado el encuentro, el conjunto Embajador se sumó al rechazo generalizado y dejó claro que ese tipo de comportamientos no hacen parte de los valores de la institución.

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“Como institución manifestamos nuestro rechazo a cualquier comportamiento que atente contra la integridad, la armonia y la sana convivencia. Este tipo de situaciones no tienen cabida en el fútbol y mucho menos en El Campín, un escenario donde debe prevalecer el respeto y los valores del deporte”, se lee en el comunicado.

Se espera que el aficionado sea reconocido y las autoridades tomen las acciones pertinentes. En acontecimientos similares, que han sucedido en el pasado, se han impuesto sanciones pedagógicas por parte del distrito, así como otros casos han terminado en vetos.