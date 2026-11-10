¿Cómo calcular la prima si gana el mínimo? Fórmula fácil y monto con auxilio de transporte

Prima de diciembre 2025: Así cambia este pago con la reforma laboral

El mes de diciembre llega con ese respiro económico que es la prima navideña. La prima es uno de los beneficios laborales otorgados por el Código Sustantivo del Trabajo (CST), la cual le permite a los trabajadores que se encuentren bajo contrato laboral a término indefinido, fijo o por obra o labor, recibir un ingreso adicional por su trabajo durante el año.

Este beneficio otorga un mes de salario por cada año trabajado y es una obligación para todos los empleadores del sector privado y una parte significativa del sector público.

¿Cuánto recibe de prima de Navidad en 2026 si se gana el salario mínimo?

Para el 2026, el salario mínimo se ubicó en $1.750.905 pesos colombianos, el auxilio de transporte en $249.095. La base para liquidar la prima sería de $2.000.00, por lo que la prima por semestre completo sería de $1.000.000.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este resultado cambia dependiendo de si el empleado tiene derecho al auxilio de transporte y también del tiempo que haya trabajado durante el semestre.

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¿Cómo calcular la prima de diciembre si gana el salario mínimo con y sin auxilio de transporte?

Para calcular la prima de servicios, es importante tener presente que esta remuneración se paga de manera semestral entonces los calculos deben hacerse por 180 días laborados, que son los días del semestre.

Se toma el salarío mínimo base, se multiplica por el tiempo servido que son 180 días, y se divide en 360.

Ejemplo:

Prima de servicios = ($2.000.000 X 180 )/ 360

En este orden de ideas, con el auxilio de transporte, la prima que debería recibir sería de $1.000.000. Sin el auxilio de transporte, la prima de servicios que debería recibir sería de $875.453.

¿Quiénes tienen derecho a recibir prima en Colombia?

En Colombia actualmente pueden recibir prima de servicios los trabajadores con contrato laboral a término fijo, indefinido, por obra o labor. De igual forma, pueden recibir prima las empleadas del servicio doméstico y los trabajadores por días.

¡Pilas! No es necesario haber trabajado los seis meses completos para tener derecho al pago proporcional.

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¿Quiénes no reciben prima de servicios en Colombia?

Las personas que no reciben prima de servicios son principalmente contratistas por prestación de servicios, trabajadores independientes o sin vínculo laboral.

Recuerde que la fecha límite del pago de la prima es el 20 de diciembre del 2026; esta prima cubre el periodo entre julio y diciembre.

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