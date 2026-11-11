¿El auxilio de transporte se tiene en cuenta para liquidar prima de diciembre 2026? Así se calcula

Este fin de año muchos trabajadores esperan con ansias su prima decembrina, esta es un incentivo que funciona como un ahorro para que cada trabajador pueda comprar sus regalos de fin de año, resolver algunas deudas o demás intereses económicos que tenga.

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¿Qué es la prima de servicios y quién tiene derecho a recibirla?

La prima de servicios es una prestación social que los empleadores deben pagar a los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral en Colombia. Equivale a 30 días de salario por cada año trabajado y se paga en dos partes: una en el primer semestre y otra en el segundo.

Tienen derecho a recibirla, de forma proporcional al tiempo trabajado, quienes tienen contratos a término fijo o indefinido y los trabajadores del servicio doméstico, entre otros trabajadores dependientes cubiertos por la legislación laboral.

Si trabaja como independiente mediante un contrato de prestación de servicios, la situación es diferente: este tipo de contrato no genera por sí mismo el derecho a la prima de servicios porque no existe una relación laboral en los mismos términos de un contrato de trabajo.

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¿Se tiene en cuenta el subsidio de transporte?

Cuando el trabajador tiene derecho al auxilio de transporte, este sí se tiene en cuenta para liquidar prestaciones sociales como la prima. En 2026, el auxilio de transporte es de $249.095 mensuales y aplica, de manera general, para trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos y cumplen las condiciones para recibirlo.

El salario mínimo mensual legal vigente de 2026 es de $1.750.905. Esto significa que el umbral de dos salarios mínimos es de $3.501.810.

¿Cómo calcular la prima de diciembre?

Para una persona con salario fijo, el cálculo parte de la remuneración que sirve como base para liquidar la prestación y de los días trabajados durante el semestre.

Fórmula para calcular la prima de servicios:

Prima = (salario base para prima × días trabajados) ÷ 360

Por ejemplo, si su base para liquidar la prima es de $2.000.000 y trabajó el semestre completo:

$2.000.000 × 180 ÷ 360 = $1.000.000

su prima del segundo semestre sería de $1.000.000.

¿Cuál es la fecha límite para pagar la prima de diciembre de 2026?

Para trabajadores particulares, la segunda parte de la prima de servicios debe pagarse a más tardar dentro de los primeros 20 días de diciembre. En 2026, la fecha límite es el 20 de diciembre.

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