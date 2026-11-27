En cuánto quedaría el pasaje de TransMilenio, si sube el 10,9% en 2027: fue el aumento para 2026. Colprensa/Getty Images

Para 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció un incremento del 10,9 % para el pasaje de TransMilenio, el cual pasó de $ 3.200 a $3.550, con un aumento neto de 350 pesos frente al valor de 2025.

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Se trata de uno de los aumentos en la tarifa más altos de los últimos años, superado únicamente por el 11,3 % de 2023, ante lo cual la ciudadanía se mantiene atenta por la posibilidad de que se repita en la misma magnitud en 2027.

¿Por qué subió 10,9 % el pasaje de TransMilenio en 2026?

En enero de 2026, la Alcaldía explicó que, aunque se tenía proyectado inicialmente un incremento de $250 para el pasaje de TransMilenio, dicho valor pasó a los $350 que se terminaron aplicando, a consecuencia del nuevo salario mínimo.

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Así las cosas, según el Distrito, el aumento de 23 % decretado por Gustavo Petro representó un impacto adicional en los costos operativos del servicio de transporte masivo, señalando que detrás de cada viaje hay cerca de 35.000 trabajadores del sistema con sus respectivos salarios.

De acuerdo con la administración, el salto de la proyección que se tenía de 11 % para el salario mínimo 2026 al 23 % que se terminó aplicando representó un sobrecosto cercano a los 150.000 millones de pesos.

¿En cuánto quedaría en 2027 el pasaje de TransMilenio si sube lo mismo que en 2026?

Si en 2027 la administración distrital decidiera aplicar la misma fórmula de aumento (10,9 %) a la tarifa actual de los pasajes de TransMilenio, el resultado sería el siguiente:

3.550 pasajes 2026 X 1,109 = 3.937 pesos para un aumento cercano a $387.

Aunque el incremento podría parecer elevado, se encuentra dentro de los rasgos previstos que se han dado a conocer en los últimos meses, con escenarios de aumento entre los $250 y los $400. Este rango fue ratificado por la concejal Diana Diago, tras la respuesta de la empresa a un derecho de petición.

En ese orden de ideas, el gerente de TransMilenio, Mauricio Gutiérrez, confirmó el inicio de los estudios técnicos y financieros para establecer el nuevo valor, de acuerdo a factores clave como el incremento del salario mínimo y el dato de inflación anual de 2026.

“La tarifa será objetiva, reflejará únicamente los costos operacionales del sistema y tendrá en cuenta la capacidad socioeconómica de los bogotanos”, señaló.

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