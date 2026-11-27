Barranquilla tendrá un nuevo espacio de entretenimiento para los niños durante la temporada de fin de año y el Carnaval 2027. Se trata de Isaland, un parque dedicado a Isabella Daes, actual reina del Carnaval de los Niños 2027 e hija del empresario Christian Daes, quien confirmó que el lugar abrirá sus puertas el próximo 5 de diciembre y tendrá entrada gratuita.

El anuncio fue realizado por Daes durante el encendido del árbol de Navidad de la Ventana al Mundo, donde entregó detalles sobre el funcionamiento del parque y las actividades que ofrecerá. Según explicó, la iniciativa busca vincular especialmente a los colegios públicos de Barranquilla y a los diferentes semilleros infantiles de la ciudad.

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“Vamos a invitar a los diferentes colegios públicos de Barranquilla y a los semilleros a que visiten. Vamos a traer 600 personas, 600 niños diarios, cuatro días a la semana, por lo que resta hasta el 6 de febrero”, manifestó el empresario.

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La apertura coincidirá con el cumpleaños de Isabella, el próximo 5 de diciembre, y contará con una programación especial para los asistentes, que incluirá presentaciones musicales, juegos, espectáculos y actividades recreativas.

“Va a haber ocho cantantes, juegos, espectáculos, diversión, comida, va a haber de todo”, adelantó Christian Daes.

De acuerdo con el empresario, Isaland recibirá diariamente a unos 600 niños, cuatro días por semana, hasta el 6 de febrero.

La iniciativa busca ofrecer alternativas gratuitas de recreación para los más pequeños y sumarse a la programación de actividades que anteceden las fiestas del Carnaval de Barranquilla.