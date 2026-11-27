Barranquilla será sede del Encuentro Nacional de Transformación Digital de la Rama Judicial
El evento, organizado por el Consejo Superior de la Judicatura, tendrá como eje central la transformación digital de la justicia y su impacto en la atención a los ciudadanos.
Barranquilla será sede del Encuentro Nacional de Transformación Digital 2026 de la Rama Judicial, que se realizará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre con la participación de magistrados, jueces, académicos y expertos de diferentes regiones del país.
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El evento, organizado por el Consejo Superior de la Judicatura, tendrá como eje central la transformación digital de la justicia y su impacto en la atención a los ciudadanos. La jornada busca avanzar en estrategias para hacer más oportunos, accesibles, transparentes e incluyentes los servicios de la Rama Judicial.
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La agenda será liderada por la magistrada Liliana Cardona Chagüi, coordinadora del programa de transformación digital de la Rama Judicial, y contará con representantes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, además de magistrados de tribunales, jueces, académicos y expertos.
Cardona explicó que la transformación digital no se limita a incorporar tecnología, sino que también implica identificar las necesidades de los territorios y reducir las barreras entre la justicia y la ciudadanía.
Ministro de justicia, entre los invitados
La instalación del encuentro estará a cargo de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno; el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, y la magistrada Liliana Cardona Chagüi.
La programación estará organizada en cuatro ejes: las personas en el centro de la justicia digital, experiencias de transformación digital, justicia digital para los territorios y el paso de la reflexión a los compromisos.
“Transformar digitalmente la justicia no es solamente incorporar tecnología”, señaló la magistrada Cardona, al destacar la importancia de fortalecer las capacidades de los servidores judiciales y avanzar hacia una justicia más cercana y accesible.