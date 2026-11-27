Barranquilla será sede del Encuentro Nacional de Transformación Digital 2026 de la Rama Judicial, que se realizará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre con la participación de magistrados, jueces, académicos y expertos de diferentes regiones del país.

El evento, organizado por el Consejo Superior de la Judicatura, tendrá como eje central la transformación digital de la justicia y su impacto en la atención a los ciudadanos. La jornada busca avanzar en estrategias para hacer más oportunos, accesibles, transparentes e incluyentes los servicios de la Rama Judicial.

La agenda será liderada por la magistrada Liliana Cardona Chagüi, coordinadora del programa de transformación digital de la Rama Judicial, y contará con representantes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, además de magistrados de tribunales, jueces, académicos y expertos.

Cardona explicó que la transformación digital no se limita a incorporar tecnología, sino que también implica identificar las necesidades de los territorios y reducir las barreras entre la justicia y la ciudadanía.

Ministro de justicia, entre los invitados

La instalación del encuentro estará a cargo de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno; el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, y la magistrada Liliana Cardona Chagüi.

La programación estará organizada en cuatro ejes: las personas en el centro de la justicia digital, experiencias de transformación digital, justicia digital para los territorios y el paso de la reflexión a los compromisos.

“Transformar digitalmente la justicia no es solamente incorporar tecnología”, señaló la magistrada Cardona, al destacar la importancia de fortalecer las capacidades de los servidores judiciales y avanzar hacia una justicia más cercana y accesible.