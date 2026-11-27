Aplazan encuentro presidencial entre Colombia y Perú previsto para el 3 de diciembre en Barranquilla.

El Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, que estaba programado para el próximo 3 de diciembre en Barranquilla, fue aplazado debido a la emergencia que enfrenta la región de Piura, en Perú, por las intensas lluvias e inundaciones.

El anuncio fue hecho por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, quien informó que tomó la decisión luego de conversar con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, con quien acordó postergar la jornada diplomática.

“Acabo de conversar con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien hemos acordado postergar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, ante la emergencia que atraviesa Piura por las intensas lluvias e inundaciones”, expresó Fujimori.

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La mandataria también señaló que solicitó al presidente del Consejo de Ministros gestionar ante el Senado el retiro de la solicitud de autorización para su desplazamiento, que estaba previsto debatirse este viernes.

“Nuestra prioridad en estos momentos es atender a las familias afectadas”, agregó la presidenta peruana.

¿Cuáles eran los propósitos de este encuentro?

El encuentro tenía como propósito fortalecer la cooperación entre ambos países y abordar asuntos de interés común. Entre los principales temas de la agenda estaba la lucha contra los grupos armados y las economías ilegales que operan en la cuenca del río Putumayo.

La reunión también contemplaba una sesión plenaria con los ministros de ambos gobiernos y la posterior firma de una Declaración Presidencial, documento en el que quedarían consignados los compromisos y acuerdos alcanzados durante la jornada.

Este habría sido el séptimo Gabinete Binacional entre Colombia y Perú. El último encuentro de este mecanismo de cooperación se realizó en 2022.