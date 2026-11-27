Viterbo

Un equipo de consultoría del Fondo milagro visitó el municipio de Viterbo (Caldas), para conocer las infraestructuras afectadas por el movimiento telúrico adquiriendo el compromiso de efectuar la contratación de la empresa que demolerá las edificaciones que presentaron problemas.

El alcalde Néstor Javier Ospina es optimista en que el objetivo se cumplirá a corto plazo, ya que actualmente atraviesan consecuencias económicas y sociales. “Mostramos la situación del municipio. Adquirimos compromisos en el envío de documentación para que desde Fondo milagro las analicen y realicen los trámites precontractuales y contractuales que permitan arrancar lo más pronto posible con las demoliciones, pero no quiere decir que nos hayan girado recursos.”

Una vez ocurrido el terremoto, los inmuebles afectados representan un riesgo para la comunidad en materia social y económica, por lo que el alcalde Néstor Javier agradece el primer acercamiento con el Fondo milagro para proceder a las demoliciones. “Tenemos un listado preliminar de unas 49 edificaciones en el área urbana. En la zona rural, las familias han recuperado parte de sus hogares con sus propios recursos porque nosotros no estamos en fase de reconstrucción, sino de demolición”.

¿Qué edificios se deben demoler prontamente?

La iglesia principal y el hotel María Alejandra, son las edificaciones que se deben intervenir, rápidamente, así como un conocido edificio de cinco pisos a unos pocos metros de la alcaldía y otros cercanos que resultaron con graves daños. El mandatario municipal afirma que ya enviaron la documentación respectiva para que el Fondo milagro adelante el trámite con la empresa encargada que enviará la maquinaria que tumbará las unidades.

Le puede interesar: Personería de Manizales abre investigación disciplinaria contra docente por presunto abuso sexual

Más de 36 comerciantes resultaron afectados por el sismo, sin embargo, desde la administración municipal y departamental, se han adelantado jornadas de reactivación económica. El mandatario municipal explica que la recuperación económica será diferente en la población, ya que gran parte de su parte turística y comercial depende de Pereira por su cercanía, no obstante, es optimista en que la situación será superada.