Tráfico en la Avenida Paralela en Manizales y pieza gráfica con información de ampliación de pico y placa. Fotos: propia y centrodeinformacion.manizales.gov.co.

Manizales

La restricción vehicular de pico y placa en la ciudad de Manizales continuará hasta el 30 de diciembre para mantener una regulación de la circulación durante las semanas de mayor actividad comercial en la época de fin de año. Uno de los aspectos considerados en el comportamiento de los principales corredores viales en la franja de mayor congestión comprendida entre las 2 de la tarde y 7 de la noche.

“A partir del análisis técnico del comportamiento de la movilidad en la ciudad, condiciones de circulación e intervenciones viales, hemos tomado la decisión de mantener el pico y placa para carros particulares hasta el 30 de diciembre. Últimamente, hemos visto mejoras en la movilidad en los principales corredores viales, sin embargo, muestran que existen retos, especialmente, por las obras que se desarrollan en la ciudad, por eso la continuación de la restricción contribuirá a un tráfico más fluido”, explica Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de Manizales.

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Pese a que en la época decembrina disminuyen algunos desplazamientos relacionados con las actividades escolares y universitarias, aumentan los trayectos por compras navideñas, diligencias, encuentros familiares y compromisos de fin de año. Como antecedente, la administración municipal analizó el comportamiento de diciembre de 2025 cuando no estuvo presente el pico y placa arrojando que la primera quincena del mes, la velocidad promedio en las tardes pasó de 19 km/h a 18,4 km/h, elemento dentro de mencionado análisis de las condiciones de movilidad durante la temporada alta.

La medida continuará en el horario 6 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, excepto los fines de semana y días festivos, seguirá la misma rotación de acuerdo con el último dígito de la placa, según el calendario y excepciones vigentes, sin embargo, el lunes 7, jueves 24 y 31 de diciembre no habrá pico y placa.