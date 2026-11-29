Manizales

Dominic tiene 5 años, vive con su mamá Valentina y sus dos hermanas mayores en el barrio El Carmen, en la capital del departamento de Caldas, donde el pasado 10 de agosto su vivienda quedó destruida, pero gracias a la Fundación Pequeño Corazón, Manizales Comparte y a la colaboración de privados, el menor y su familia reciben este segundo regalo de vida, ya que hace un par de años, el niño fue operado por problemas cardiacos.

Mónica Giraldo, directora de la fundación, cuenta el contexto del caso. “Para nosotros es un motivo de inmensa felicidad este acto, ya le dimos un regalo de vida y ahora un obsequio para su familia. Después del programa de cirugía de los niños y jóvenes, estamos pendientes de su evolución clínica y proyectos de vida, por eso preguntando a ellos nos dimos cuenta de uno de ellos que se desempeña como peluquero en San José del Palmar (Chocó), su establecimiento sufrió graves consecuencias por el terremoto y le volvimos a colocar sus elementos para que continuará laborando”.

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Valentina, la mamá de Dominic, agradece a quienes hicieron posible tener un techo nuevamente luego de perder su hogar por el fenómeno natural, a partir de ahora, sus hijos y ella cuentan con una vivienda de dos pisos y un espacio donde podrá atender a sus clientes brindando servicios de belleza.

“Yo hacía aseo en casas, pero por el terremoto no pude continuar, les dije a los de la fundación que yo sabía hacer uñas, cejas y peinados, me trajeron los materiales y ahora es un alivio tener nuestras habitaciones y mi spa”, expresa Valentina. Una de sus hijas agradece por el nuevo hogar y con una risa nerviosa, afirma que su cuarto quedó muy lindo.

Mientras se adelantaban los trabajos de reconstruir la vivienda de Dominic, el personal de dichas entidades se encontraba en la capital del Quindío entregando otra casa, pero esta vez a Jesús, un niño de 11 años, quien vive con su papá y sus dos hermanas, quienes también sufrieron los estragos generados por el terremoto. “Hace un mes recibieron su hogar, un donante anónimo se las dio y la generosidad de muchos permitieron dotarla. Ellos residían en una zona subnormal o de invasión”, cuenta la directora Mónica Giraldo.

La inversión fue de aproximadamente $ 15.000.000. Además, la Fundación Pequeño Corazón ha restaurado viviendas y locales comerciales de sus pacientes afectados por el terremoto en San José del Palmar (Chocó), Armenia, Quimbaya (Quindío), Pereira, Dosquebradas (Risaralda) y Riosucio, Caldas, donde se han destinado cerca de $ 75 millones.