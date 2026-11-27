Valle del Cauca

Dos estrategias para avanzar en la reconstrucción de vivienda tras el terremoto del pasado 10 de agosto quedaron planteadas durante la reunión del Bloque Regional y Parlamentario del Valle del Cauca.

El gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, anunció la apertura de una convocatoria para que las familias damnificadas de Cali y el área metropolitana puedan escoger una nueva vivienda.

“Hoy ya no venimos con anuncios, venimos con temas claros. Abrimos la convocatoria para el Valle del Cauca, especialmente para las familias que perdieron todo en Cali y el área metropolitana, para que puedan escoger su vivienda, donde van a tener un subsidio del Gobierno Nacional más un subsidio de los entes territoriales. Con eso podemos tener ya un stock de 1.600 viviendas que están entre construidas o en un proceso de construcción que está entre 0 y 12 meses para que las familias puedan comprar su vivienda”, explicó Henao.

Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro propuso establecer un convenio de cofinanciación con el Fondo Milagro para aumentar la construcción de viviendas nuevas y los mejoramientos habitacionales en los municipios afectados.

“Lo que podríamos hacer es que, por cada vivienda que estamos construyendo, el Fondo Milagro aporte la mitad de los recursos y la Gobernación la otra mitad. De esta manera, no estaríamos haciendo 2.200 viviendas, sino que podríamos alcanzar entre 3.500 y 4.000 soluciones habitacionales. Esto beneficiaría a los vallecaucanos, porque nos permitiría optimizar los recursos y construir más viviendas”, dijo la mandataria.

Toro explicó que el departamento ya tiene identificadas las familias que requieren mejoramientos habitacionales y que la próxima semana presentará el proyecto consolidado para avanzar en la articulación técnica. También anunció una reunión con los alcaldes para socializar la propuesta y buscar su participación en la financiación.

En cuanto a los recursos, Henao indicó que el Fondo Milagro contará con aproximadamente 3,5 billones de pesos, tras una adición presupuestal de 2,7 billones y un convenio con el Ministerio de Vivienda cercano a los 700 mil millones. Según sus proyecciones, el Valle del Cauca concentraría alrededor del 60 % de la inversión. El balance de ejecución para la compra de viviendas se conocerá al cierre de diciembre.