Un fuerte incendio estructural se presentó la noche del viernes en el barrio La Frontera, sector de la plazoleta, en Chinchiná, Caldas. La confragración logró ser controlada en su totalidad por los organismos de socorro.

Hacia las 8:48 p.m. el gobernador Henry Gutiérrez reportó la situación indicando que preliminarmente había seis viviendas afectadas.

Inmediatamente, la Gobernación de Caldas activó el apoyo de los cuerpos de bomberos de los municipios aledaños de Manizales, Villamaría, Palestina y Anserma, para sumarse a las labores de los bomberos de Chinchiná en el control de la situación. A las laboras también se sumó la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía (Ponalsar)

Pasadas las 11 de la noche, las autoridades reportaron que el incendio ya había sido controlado en su totalidad, y que las afectaciones estaban siendo evaluadas, a la espera del balance oficial. Aún se desconoce el origen de la conflagración.