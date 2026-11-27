Manizales

Dentro del proceso de reactivación económica que se adelanta en la capital de Caldas, llega la jornada se Manizales Despierta, que busca generar un gran número de ventas por parte de los comerciantes, especialmente, de los ubicados sobre la carrera 23 y en el Centro comercial Parque Caldas.

Daniel Toro, secretario de TIC y Competitividad de la capital caldense, resalta que hace dos semanas se celebró la quinta edición de la Feria empresarial y de emprendimiento, la cual dejó resultados positivos y espera que así sea en Manizales Despierta. “Es una estrategia que retomamos en articulación con la cámara de comercio. Queremos que los establecimientos comerciales de diferentes zonas de la ciudad, pero en especial de la carrera 23”.

El funcionario afirma que habrá grandes promociones gracias a la fecha de ‘viernes negro’, por lo que asegura que es el momento ideal para que los compradores adquieran sus regalos. “El comercio estará abierto en toda la carrera 23 y el Centro comercial Parque Caldas hasta las 10 de la noche con promociones superiores al 50 % en productos y servicios”.

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Hernán Salgado es uno de los comerciantes del centro de la ciudad e invita a los manizaleños a aprovechar los descuentos que habrá en la noche del viernes 27 de noviembre. “No olviden que los pequeños comerciantes vamos a estar todo el día vendiendo nuestros productos, visítenos y conozcan lo que ofrecemos los pequeños comerciantes e inversionistas”.

Cabe anotar que se dispondrá de un dispositivo de seguridad por parte de la policía en el centro de la ciudad para que la jornada de Manizales Despierta se desarrolle sin contratiempo.