Kevin Viveros tendría todo listo para dar el salto a Europa: Un equipo ruso prepara una gran oferta. (Photo by Andre Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images) / Sports Press Photo

Kevin Viveros podría convertirse en uno de los protagonistas del próximo mercado de fichajes. El delantero colombiano estaría muy cerca de abandonar Athletico Paranaense para continuar su carrera en el CSKA Moscú, equipo de Rusia que habría alcanzado un acuerdo con el club brasileño por sus derechos deportivos.

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De acuerdo con la información del periodista argentino Germán García Grova, las dos instituciones ya tendrían cerrado el negocio por una cifra de 20 millones de dólares fijos, más otros siete millones en bonos por objetivos. Sin embargo, todavía existirían diferencias en las condiciones salariales del futbolista, último aspecto pendiente para concretar la transferencia.

La intención del conjunto ruso sería asegurar al atacante de 26 años mediante un contrato por cuatro temporadas. De resolverse los detalles económicos, Viveros tendría una nueva oportunidad en el fútbol europeo, después de su experiencia con el FK Sarajevo de Bosnia y Herzegovina.

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Un año goleador que despertó el interés

El interés del CSKA Moscú llega después de una temporada sobresaliente para el colombiano. Viveros se ha convertido en una de las principales figuras de Athletico Paranaense y sus números respaldan el protagonismo que ha conseguido en el fútbol brasileño.

Durante 2026, el delantero acumula 38 partidos disputados, 22 goles y cuatro asistencias en todas las competiciones. De sus anotaciones, 21 corresponden al Brasileirao, registro que lo ubica como máximo goleador del campeonato.

Su rendimiento también le permitió jugar con la Selección Colombia, donde recibió la oportunidad de debutar bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

Atlético Nacional, beneficiado por la transferencia

La posible salida de Viveros también representa una noticia importante para Atlético Nacional. Según informó César Augusto Londoño, el conjunto antioqueño conserva el 30 % de los derechos económicos del delantero, por lo que recibiría una parte del dinero si finalmente se concreta la negociación.

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Cabe recordar que el atacante vistió la camiseta verdolaga entre 2024 y 2025, periodo en el que conquistó la Copa Colombia, Liga colombiana y la Superliga de 2025. Posteriormente, a mediados de ese mismo año, llegó al Athletico Paranaense.

Por ahora, el acuerdo entre los clubes estaría encaminado, pero las diferencias salariales mantienen pendiente el cierre de la operación. Si se resuelven esos detalles, Kevin Viveros daría un nuevo paso en su carrera y Atlético Nacional recibiría importantes ingresos por una transferencia que podría superar los 25 millones de dólares.