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Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, conversó con 6AM W acerca de su detención al intentar ingresar a Costa Rica para un reconocimiento que le iba a hacer la UCR.

Según relató, al llegar al aeropuerto de San José, la Dirección General de Migración y Extranjería, adscrita al Ministerio de Gobernación, rechazó su ingreso. Incluso, afirmó que intentaron deportarla.

“Me invitaron hace muchos meses para una ceremonia oficial importante. Después hubo una fuerte movilización en la universidad, abogados y turistas. Esto es muy grave y quiero que el Gobierno me conteste con pruebas”, aseguró.

Anunció que participará en el evento desde el aeropuerto de San José luego de que las autoridades de Migración le ofrecieran estar en una especia de celda. “Es como una detención”.

Contó que, tras su detención e intento de deportación, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno costarricense a no obligarla a irse del país; Sin embargo, expresó que desea salir de Costa Rica cuando ella lo considere.

“Es lamentable y una vergüenza la manera en que se comporta este Gobierno (…). Puede ser que, como Costa Rica tiene muchos acuerdos, una opción (para ese trato) sería que las sanciones que me impuso Estados Unidos”, afirmó.

Detalló que algunos periodistas le informaron que dicha restricción se debe a que EE.UU. la ingresó a la Lista OFAC.

Manifestó también que el Gobierno de ese país puede no estar de acuerdo con su trabajo en Medio Oriente, pero no la puede agredir o insultar. Asimismo, señaló que se trata de un insulto a las Naciones Unidas.

“Tengo privilegios e inmunidades. No puedo ser detenida por mi trabajo, necesito ser tratada de manera respetable”, agregó.

Concluyó reiterando que desde hace meses el gobierno del país centroamericano estaba informado sobre su visita, algo que ella también había anunciado a través de sus redes sociales. “Entonces, todo estaba listo e hicieron esto a último momento para hacer daño”.

Escuche la entrevista completa aquí: