En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Transporte Sostenible, en Barranquilla con el proceso de renovación de la flota que impulsa el alcalde Alejandro Char con 180 buses nuevos de bajas emisiones, no solo se transforma el desplazamiento diario de cientos de miles de ciudadanos, sino que consolida a la capital del Atlántico como una ciudad resiliente y sostenible.

A través del trabajo articulado entre el Sistema Integrado de Transporte Masivo Transmetro, el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y la Oficina de Servicios Públicos, el Distrito responde a los grandes desafíos ambientales que hoy enfrentan las urbes en el mundo,

Más de 6 millones de kilómetros de aire limpio

En el componente operativo, Transmetro completó la incorporación de 80 buses nuevos Scania K320 propulsados 100 % por Gas Natural Vehicular (GNV) y equipados con estándar ambiental Euro VI, 40 unidades entregadas en enero de 2025 y 40 en enero de 2026.

A corte de octubre de 2026, esta flota ha recorrido 6.153.684 kilómetros con un consumo de 6.059.074 metros cúbicos de gas (rendimiento de 0,98 m³/km). Gracias a esta tecnología, los vehículos reducen hasta en un 99 % las emisiones de material particulado y en un 30 % los gases de efecto invernadero (GEI) frente a tecnologías diésel convencionales, además de disminuir los óxidos de nitrógeno (NOx) a 0,46 g/kWh.

100 nuevos buses Euro VI

De manera paralela, el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) puso en funcionamiento, la primera fase de un proyecto de renovación a largo plazo, con la introducción de los primeros 100 buses nuevos en el Transporte Público Colectivo (TPC), sistema que beneficia a 550.000 usuarios.

Estas unidades cuentan con tecnología Euro VI, que en materia de calidad del aire, esta tecnología permite una reducción de hasta el 98% del material particulado fino (PM2.5) frente a tecnologías diésel anteriores, gracias a la incorporación de sistemas avanzados de filtración.

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Además, cuenta con sistemas avanzados de tratamiento de gases de escape, aire acondicionado y adecuaciones de accesibilidad inclusiva para pasajeros y conductores con lo que la Alcaldía de Barranquilla busca reducir el impacto ambiental y mejorar el servicio.

La adquisición de estos vehículos fue financiada mediante el Factor de Calidad del proyecto SIBUS y operan en las empresas transportadoras del área metropolitana que hoy le apuestan a una operación amigable con el medio ambi