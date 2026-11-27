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Exgobernador Carlos Caicedo fue detenido en España por circular roja por caso de abuso sexual

Caracol Radio conoció que, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, a través de una notificación roja de Interpol, la Guardia Civil Española retuvo en la isla de Lanzarote a Carlos Eduardo Caicedo, exgobernador de Magdalena, con el fin de hacer efectiva una orden de captura expedida en su contra el 9 de septiembre de 2026, por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

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¿Cuál es el caso por el que detuvieron a Carlos Caicedo?

El caso contra Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial, se originó en una denuncia presentada en julio de 2026 por la madre de una niña que, para la época de los hechos, tenía ocho años.

La mujer señaló que Caicedo habría cometido actos de violencia sexual contra la menor y también habría intentado agredirla sexualmente a ella. Los hechos denunciados habrían ocurrido en julio de 2023, cuando Caicedo se desempeñaba como gobernador del Magdalena.

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La denuncia incluye señalamientos sobre presuntas amenazas, manipulación psicológica y mensajes de WhatsApp.

El expediente quedó en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por el fuero que tenía Caicedo cuando habrían ocurrido los hechos. Su defensa ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existe una imputación en su contra.

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