Desde la Alcaldía de Cota, Cundinamarca, y el alcalde Orlando Balsero García, se desarrollará la tradicional bienvenida a las fiestas decembrinas mediante una jornada de actividades que incluirán música acompañada de expresiones artísticas y culturales.

Con la apertura de esta temporada de fin de año el municipio se convertirá en un lugar para disfrutar en familia la oferta turística y gastronómica al igual que poder recorrer los diferentes espacios comerciales y sus emprendimientos.

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¿Cuándo inicia el alumbrado navideño en Cota Cundinamarca?

El 29 de noviembre se realizará la inauguración del alumbrado navideño, el cual tendrá figuras y corredores iluminados, al igual que espacios decorados con arcos y estructuras luminosas en el parque principal y diferentes zonas del municipio, teniendo como evento central el encendido de un árbol de más de 40 metros de altura.

Lugares donde los visitantes y personas residentes podrán aprovechar para tomarse fotografías y conocer los alrededores en los que se contará con la ruta navideña y sus espacios iluminados, bajo el lema ‘Cota, la fiesta linda del año’.

Actividades para realizar durante el evento

Dentro de las opciones que presenta la jornada los asistentes tendrán:

Concursos infantiles.

Desfile de modas.

Presentaciones musicales.

Obras de teatro.

Reconocimientos deportivos y culturales.

Homenajes.

Actividades familiares.

También se contará con las presentaciones de diferentes cantantes, como: Pastor Lopez Jr, Eybar Gutierrez, Banda los Insaciables y Chuto Noriega, coincidiendo estas festividades con el cierre del mes cultural del municipio que reúne distintos espacios de participación ciudadana.

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¿Qué otras jornadas familiares tendrá el municipio?

Se tendrá el espacio comercial ‘Cota Despierta’, que extenderá su horario al público hasta las 2:00 a. m., en el que las personas disfrutarán de diversos descuentos y dinámicas especializadas impulsadas desde cada vendedor.

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