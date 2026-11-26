Caracol Radio conoció oficialmente el auto mediante el cual la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes abrió una investigación contra Luz Verónica Estrada, congresista que actualmente se encuentra suspendida de su cargo.

De acuerdo con el documento, se ordenó decretar la práctica de pruebas a través de la Secretaría de la Comisión de Ética, con el propósito de verificar la información relacionada con la formación académica y profesional de la representante.

En ese sentido, el representante Mauricio Toro, designado para adelantar la investigación, solicitó a la Universidad Nacional remitir una copia auténtica de la certificación que permita establecer si Luz Verónica Estrada tuvo matrícula vigente en algún momento en esa institución.

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De igual forma, pidió al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería certificar si la tarjeta profesional de Estrada fue expedida con base en documentos aportados por ella misma.

Cabe recordar que la senadora Jennifer Pedraza presentó formalmente la queja el pasado 19 de noviembre y adjuntó copias de los diplomas que Luz Verónica Estrada publicó en el SECOP para acreditar su formación académica en el marco de un proceso de contratación con la DIAN.

Además, la congresista fue suspendida de su cargo por un periodo de tres meses por decisión de la Procuraduría, en medio de los cuestionamientos sobre la autenticidad de sus documentos académicos.

Por su parte, la dirección del Pacto Histórico rechazó la presentación de documentos falsos y solicitó formalmente a la representante que renuncie a su curul.

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