Justicia

El Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura que interpuso el abogado Saúl Villar Jiménez contra la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, por un presunto intercambio de favores en contratación con Luis Eduardo Llinás Chica, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

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La demanda busca que se decrete la pérdida de investidura de la congresista, elegida por la circunscripción de Antioquia para el periodo 2026-2030, por presuntas irregularidades relacionadas con su contratación en la DIAN y el posterior nombramiento de Llinás Chica en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

De acuerdo con la demanda, en marzo de 2025, cuando Llinás Chica se desempeñaba como director de la DIAN, Estrada fue vinculada mediante un contrato de prestación de servicios por 78 millones de pesos. El documento señala que la contratación se habría realizado con documentos académicos falsos, entre ellos un título de Ingeniería de Minas y Metalurgia y un diploma de bachiller.

Uno de los apartes de la demanda indica que la congresista presentó en su hoja de vida un título de Ingeniería de Minas y Metalurgia que habría sido expedido por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, el 16 de noviembre de 2021.

Sin embargo, el demandante incorporó una certificación de esa institución, fechada el 23 de octubre de 2025, en la que se lee: “después de revisados los archivos tanto físicos como digitales de esta dependencia no se encontró ningún registro de que sea egresada de esta Universidad y sede del programa curricular del programa antes mencionado”.

El documento también hace referencia a un comunicado de la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, de Caramanta, Antioquia, según el cual Estrada habría cursado únicamente hasta octavo grado. Por esa razón, el demandante cuestiona la autenticidad del diploma de bachiller que habría sido aportado entre sus documentos académicos.

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El abogado sostiene que estos documentos fueron utilizados para acreditar los requisitos de la contratación con la DIAN, cuyo objeto era apoyar a la Dirección General de esa entidad en la elaboración de estudios, lineamientos y políticas para fortalecer los controles y la fiscalización en el sector minero.

Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura contra la congresista Luz Verónica Estrada. Foto: Tomada de la página de la Rama Judicial Ampliar Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura contra la congresista Luz Verónica Estrada. Foto: Tomada de la página de la Rama Judicial Cerrar

El presunto intercambio de favores

Otro de los argumentos de la demanda tiene que ver con el nombramiento de Luis Eduardo Llinás Chica en la UTL de la representante a la Cámara.

Según el documento, el 4 de agosto de 2026, Estrada vinculó a su antiguo jefe como asesor grado III de su Unidad de Trabajo Legislativo. El demandante plantea que ese nombramiento habría sido una retribución por la contratación que ella recibió en la DIAN.

En uno de los apartes, el abogado sostiene que la congresista habría actuado “en contraprestación o retribución por el favor que había recibido del Señor LLINAS CHICA”.

Incluso, en la demanda describe el supuesto intercambio como “TÚ ME NOMBRAS – YO TE NOMBRO o YO TE ELIJO TÚ ME ELIGES”.

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Por estos hechos, el demandante considera que se habrían configurado posibles causales de pérdida de investidura relacionadas con violación al régimen de tráfico de influencias, conflicto de intereses e indebida destinación de dineros públicos y corrupción.