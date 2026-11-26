El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) tendrá modificaciones en Colombia a partir del próximo 1 de diciembre de 2026. La medida, establecida por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), mediante la circular 0000016 de 2026, en la que se plantean los nuevos requisitos para certificar los gastos médicos generados tras un accidente de tránsito.

Aunque el documento está relacionado con el funcionamiento del seguro obligatorio, las actualizaciones están dirigidas al funcionamiento de las aseguradoras y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

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¿Qué cambiará en el SOAT?

La principal modificación está relacionada con el Formulario Único de Certificado de Tope de la Aseguradora SOAT (FUCTAS), documento que diligencian y transmiten las aseguradoras en Colombia para certificar ante la ADRES el reconocimiento de los gastos médicos por accidentes de tránsito.

Con la actualización del formulario, se incluirá un nuevo campo obligatorio en la casilla 15. Allí se confirma que la aseguradora ya pagó los gastos médicos hasta su límite de 263,13 Unidades de Valor Tributario (UVT), para que, a partir de ese monto, la ADRES asuma el resto de la cuenta.

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Además, el formulario entregado deberá contar con la firma digital del representante legal de la aseguradora. Este requisito tiene como objetivo garantizar la autenticidad de la información entregada.

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¿Qué pasará con las reclamaciones médicas del SOAT?

Uno de los ajustes busca agilizar o simplificar los documentos que debe presentar las IPS ante la ADRES para solicitar el reconocimiento y pago de los servicios médicos.

Hasta el 1 de diciembre, las IPS debían adjuntar un certificado adicional expedido por la aseguradora para acreditar el reconocimiento de las 263,13 UVT en los casos correspondientes. Con la modificación, esta información quedará incorporada en los formularios FUCTAS.

La ADRES podrá verificar los datos entregados. Si encuentra inconsistencias, información incompleta o errores, la IPS no podrá radicar la reclamación hasta que la aseguradora lleve a cabo los ajustes correspondientes.

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¿Cuánto tiempo tendrán las aseguradoras para reportar la información?

La circular 0000016 de 2026 establece que las compañías aseguradoras deberán entregar el formulario FUCTAS a la ADRES dentro de los diez días siguientes al reconocimiento de las 263,13 UVT.

De igual forma, el documento indica que, mientras se implementa el desarrollo tecnológico para gestionar automáticamente las correcciones de formulario, las aseguradoras deberán solicitar las modificaciones por correo electrónico y adjuntar el archivo corregido, junto con una comunicación firmada por su representante legal o apoderado debidamente facultado, en la que se expliquen las modificaciones.

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Vea el documento completo aquí:

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