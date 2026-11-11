Luis Gabriel Fernández será director encargado de la ADRES

Caracol Radio conoció que Luis Gabriel Fernández Franco será director encargado de la ADRES, entidad que administra los recursos del sistema, tras la salida de Iván Sánchez.

Fernádez que se desempeña como actual secretario general del Ministerio de Salud y hará el encargo por una semana ya que la viceministra Marcela Brun saldrá el país a cumplir una agenda en Nueva York, Estado Unidos.

Entretanto sigue en veremos quién ocupará este importante cargo en el gobierno, que es clave en la asignación de los giros directos y en general en la planificación de los dineros del sistema.

Una entidad clave en medio de las decisiones del sistema de salud

La salida del directo de la Adres se conoció en un momento especialmente sensible para el sector. La ADRES tiene bajo su responsabilidad la administración de los recursos financieros del sistema y cumple un papel fundamental en el flujo de dinero hacia las EPS, clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios.

Entre los asuntos estratégicos que debe atender la entidad están las decisiones relacionadas con la fijación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2027, así como la administración y distribución de los recursos destinados al aseguramiento en salud.









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