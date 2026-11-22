Rionegro- Antioquia

La alcaldía del municipio de Rionegro advirtió que la ocupación en las urgencias de las IPS está colapsada y por ello se declaró en alerta con la intención de gestionar las atenciones prioritarias en las que la integridad física y la vida de los pacientes estén comprometidas.

La Secretaría de Salud de esa población del Oriente de Antioquia manifestó que durante la última semana la demanda de la atención de urgencias desbordó la capacidad de los diferentes centros médicos, lo que se ha traducido en demoras en la atención de quienes requieren una atención prioritaria.

“Actualmente nos encontramos en alerta hospitalaria debido al alto número de solicitudes de pacientes triaje tres en espera de atención y pacientes hospitalizados en los servicios de urgencias que no ha sido posible trasladar a otros servicios. Invitamos a toda la comunidad a hacer un uso adecuado y racional de los servicios de urgencias”, explicó Tatiana Valencia, Subsecretaria de salud de Rionegro.

Agrega la recomendación de la Secretaría de Salud de que, para poder descongestionar las urgencias, los pacientes que tengan síntomas leves, tengan controles médicos o malestares generales, se recomienda utilizar la atención ambulatoria a través de las citas prioritarias de las EPS. La intención es que el personal médico se concentre en la atención de los pacientes con que requieran atención urgente.