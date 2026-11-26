Anyi Jácome fue hallada sin vida este jueves, 26 de noviembre, en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, luego de permanecer más de tres meses secuestrada por el ELN.

La joven había sido retenida el pasado 16 de agosto junto a tres integrantes de la Policía Nacional, en la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña.

La Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato y expresó sus condolencias y solidaridad seres queridos de Anyi Jácome, quienes durante más de tres meses esperaron su regreso con vida.

A través de un pronunciamiento, la entidad informó que brindó acompañamiento a la familia de la joven y reiteró su disposición de poner sus capacidades institucionales al servicio de los familiares de las personas secuestradas, con el propósito de contribuir a su liberación.

Defensoría pide investigar el asesinato de Anyi Jácome

Tras el hallazgo del cuerpo de la joven, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades para esclarecer e investigar las circunstancias en las que ocurrió su asesinato.

Asimismo, solicitó al ELN respetar la vida y la integridad de los tres uniformados que continúan secuestrados: el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña.

La entidad exigió garantizar la liberación inmediata e incondicionada de los tres policías, así como la de todas las demás personas que permanecen en poder de ese grupo armado.

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