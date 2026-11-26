Medellín

El gremio de los transportadores de servicio público colectivo en el Valle de Aburrá manifestó su preocupación por la reducción de pasajeros en los últimos años, que afecta la estabilidad de este sector de la economía.

Número de pasajeros

Según los estudios que ha realizado el gremio, en el año 2019 se movilizaban más de 25 millones de pasajeros al mes en los buses que transitan en la zona metropolitana, mientras que este año solo lo hacen cerca de 16 millones.

Las cifras muestran que en los más recientes siete años se han dejado de movilizar nueve millones de pasajeros mensuales, lo que agrava la situación económica para ellos.

Dificultades financieras

Ante ese panorama, los propietarios y conductores de buses insisten en que las empresas hoy pasan por momentos de dificultades financieras que están comprometiendo su sostenibilidad.

Miles de personas utilizan los buses para su desplazamiento a sus lugares de trabajo, estudio, diligencias y viviendas, pero cada vez son menos los usuarios del servicio de transporte público colectivo.

Momento clave

Este sector está en un momento decisivo por la crisis que atraviesa, pero también por las decisiones que se deben tomar para garantizar su futuro y la prestación de este servicio, que es esencial para la comunidad de la región.

Principales problemas del sector

A la disminución de pasajeros, se le suman otros problemas que el gremio ha detectado, como lo son la menor velocidad comercial, el aumento de los tiempos de recorrido y el crecimiento del transporte informal.

Una de las mayores preocupaciones es el incremento en los tiempos de desplazamiento, que hoy supera un 11 por ciento más en el tiempo de recorrido durante la hora pico de la mañana, a lo que tardaban los buses en 2019.

En horas pico de la tarde, los buses hoy se tardan hasta un 32 por ciento más de lo que se demoraban en el año 2029 en sus recorridos.

Estas dificultades hoy están comprometiendo la sostenibilidad de las empresas de servicio de transporte público colectivo.

Congreso de Transporte Público Colectivo

Para analizar estas situaciones, se desarrollará el Cuarto Congreso de Transporte Público Colectivo los próximos 2 y 3 de diciembre en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

Este espacio servirá para reunir a empresarios, operadores, autoridades y actores institucionales para construir, de manera conjunta, el futuro de la movilidad de la región.

Temas a tratar

Durante el encuentro se hablará de la implementación del recaudo electrónico interoperable, la habilitación de carriles preferenciales y exclusivos para buses, el control efectivo de la informalidad y la creación de mecanismos de financiación y subsidios al transporte público y a sus usuarios.

Según explican desde el gremio transportador, estas herramientas permitirían complementar los ingresos por tarifa, garantizar condiciones económicas sostenibles para empresas y usuarios, y retornar a que el bus sea la primera opción de movilidad.

Soluciones posibles

Este sector de la economía afirma que las soluciones son posibles si se construyen entre todos.

Desde los transportadores presentarán sus propuestas a las autoridades nacionales, departamentales, metropolitanas y municipales por medio de un Pacto por la Movilidad del Valle de Aburrá.

Este pacto plasma decisiones concretas, recursos asignados y plazos definidos, que permitan restablecer el equilibrio económico del servicio y asegurar su prestación en condiciones de calidad.