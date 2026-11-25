Medellín

La Gobernación de Antioquia, mediante la Secretaría de Salud e Inclusión Social, mantiene activas las campañas “Soy Antipólvora” y “Valentín sin pólvora” para evitar el uso de pirotecnia en Navidad y fin de año, con énfasis en la protección de niños y niñas. Entre el 1 de diciembre de 2026 y el 16 de enero de 2027 se realizará vigilancia intensificada de lesiones por pólvora e intoxicaciones.

La estrategia “Soy Antipólvora”, vigente desde 2024 con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Policía Nacional, se suma a “Valentín sin pólvora”, implementada desde 2025 junto a la Secretaría de Educación en 502 instituciones educativas. Esta última dirige materiales pedagógicos y un videojuego a estudiantes de tercero a octavo grado, entre los 8 y 13 años.

Vigilancia hospitalaria y atención de emergencias

Mediante circular a alcaldías y secretarías municipales, el departamento ordenó la notificación diaria de casos, la coordinación con Policía y bomberos y la atención inmediata en hospitales y EPS, además del reporte obligatorio al ICBF cuando haya menores afectados. La secretaria Alma Solano Sánchez pidió además donar sangre para abastecer los bancos del departamento.

A través del CRUE Departamental se mantendrá la alerta verde hospitalaria para coordinar remisiones, disponibilidad de camas, personal y recursos. De forma paralela, el Laboratorio Departamental procesará muestras para detectar intoxicaciones por metanol en población no asegurada o en municipios sin capacidad diagnóstica.

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Controles policiales y protección animal

El subcomandante de Policía Antioquia, teniente coronel Fredy Cardona, señaló que los controles se concentrarán en prevenir el almacenamiento y la distribución irregular de pirotecnia, recordando las sanciones del Código de Policía. Por su parte, el Área Metropolitana impulsa acciones para transformar hábitos ciudadanos en los municipios de la subregión.

Desde la Gerencia de Protección y Bienestar Animal, Juliana Giraldo Castrillón advirtió que las detonaciones provocan daños neuronales y muerte en animales domésticos, además de afectar a la fauna silvestre y al medio ambiente, razón por la cual las autoridades reiteraron el llamado a no manipular pólvora durante las festividades.