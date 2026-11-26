Itagüí, Antioquia

Itagüí dará inicio a la temporada navideña este sábado 28 de noviembre con el encendido oficial de sus alumbrados, una apuesta que transformará diferentes espacios públicos del municipio y que contará con una programación artística para residentes y visitantes del Sur del Valle de Aburrá.

La jornada comenzará a las 7:00 p. m. y tendrá las presentaciones musicales de Rafa Pérez, Afrosound, Armando Hernández y Alexis Escobar.

Para este año, el municipio dispondrá de 1.580 figuras decorativas y 8.810 líneas de luces, distribuidas en 18 sectores urbanos y rurales.

“Llevamos un 95% de avance de obra en la instalación de nuestro alumbrado navideño. Muy importante resaltar que estamos haciendo uso de tecnología LED con el fin de mitigar cualquier efecto que pueda generar al medio ambiente, específicamente en este momento del fenómeno del Niño”, indicó Hernán Sánchez, gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos.

¿Dónde estarán los alumbrados navideños de Itagüí?

Entre los principales atractivos de esta temporada se encuentran un árbol de Navidad de 20 metros de altura y un techo de luces que cubrirá el parque principal del municipio.

La decoración también incluirá ocho portones de gran formato, 60 pasacalles, 234 pendones y 130 proyectores.

Algunos de los lugares que contarán con iluminación navideña son:

Parque principal.

Parque Obrero.

Parque Brasil.

Parque Simón Bolívar.

Corredor de la quebrada Doña María.

Centro Cultural Caribe.

Barrio Santa María.

Centro de la Moda.

Además de la decoración de los espacios públicos, el proyecto incorporó un componente de inclusión social mediante la participación de 20 personas en condición de vulnerabilidad en la fabricación de las figuras.

Entre los beneficiarios se encuentran madres y padres cabeza de familia, personas con discapacidad y antiguos habitantes de calle.