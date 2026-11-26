La Alcaldía de Medellín entregó los Galardones de Salud: Experiencias que transforman vidas. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La Administración Distrital realizó la edición 2026 de los Galardones de Salud: Experiencias que transforman vidas, con los que reconoció iniciativas institucionales orientadas a mejorar la calidad de la atención y fortalecer los servicios de salud en Medellín.

La distinción contempló tres categorías: Milagros de Vida, enfocada en el cuidado materno-perinatal; Cimientos para la Vida, dirigida a proteger la salud y el desarrollo durante la infancia; y Ser en Bienestar y Equilibrio, orientada a la atención y el acompañamiento en salud mental.

La Administración Distrital realizó la edición 2026 de los Galardones de Salud: Experiencias que transforman vidas, con los que reconoció iniciativas institucionales orientadas a mejorar la calidad de la atención y fortalecer los servicios de salud en Medellín.

La distinción contempló tres categorías: Milagros de Vida, enfocada en el cuidado materno-perinatal; Cimientos para la Vida, dirigida a proteger la salud y el desarrollo durante la infancia; y Ser en Bienestar y Equilibrio, orientada a la atención y el acompañamiento en salud mental.

Durante la entrega, la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, destacó el trabajo de las instituciones y los equipos que desarrollan estas experiencias.

“Entregamos los galardones como un reconocimiento a las instituciones de nuestra ciudad que, día a día, trabajan con vocación, compromiso y entrega para brindar una atención de calidad”, afirmó la funcionaria.

Estas fueron las iniciativas reconocidas:

En la categoría Milagros de Vida, el reconocimiento Oro fue para Cada Día Cuenta: Diagnóstico temprano y resultados oportunos, de la Red de Laboratorios, integrada por Kairós, Unilab, Bioreferencia, Instituto del Tórax y Proclínico Sur S.A.

En Plata fueron distinguidas Tejiendo vida desde el primer latido: Gestión integral del riesgo materno perinatal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Profesionales de la Salud de Donmatías, Prosalco y Policlínico Sur S.A.; y Programa Educativo – Plan Camino a Casa, de la Fundación Clínica Universitaria Bolivariana. En Bronce quedó la iniciativa de la Universidad CES Estrategia Atención Primaria en Salud: Salud Sexual y Salud Reproductiva.

Por su parte, en Cimientos para la Vida, correspondiente a salud infantil, recibieron reconocimientos Plata el Grupo Craneofacial de la Clínica El Rosario, sede Tesoro; el programa OIRÁS, de la Clínica de Otorrinolaringología de Antioquia (Orlant S.A.S.); y Góticas de vida, de Medicarte S.A.S.

En Bronce fueron reconocidos proyectos del Hospital San Vicente Fundación Medellín, la Fundación Lupines y la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, relacionados con la atención de pacientes pediátricos quemados, la inclusión de personas con discapacidad y el acompañamiento musical.

Finalmente, en Ser en Bienestar y Equilibrio, el galardón Oro fue para Si no se repara, no para, de Creciendo con Cariño S.A.S.

En Plata fueron reconocidos proyectos de IPS Terapias Integrales Domiciliarias, la Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida e IPS Servicios de Salud Suramericana. El reconocimiento Bronce fue para el programa de bienestar emocional P.A.U.S.A.: Para Atenderte, Ubicarte, Sentirte y Acompañarte, del Hospital San Vicente Fundación Medellín.

Según la Alcaldía, estos galardones también buscan promover la gestión del conocimiento, el intercambio de aprendizajes y la posibilidad de replicar experiencias exitosas en otros escenarios, con el propósito de fortalecer la atención en salud.