Boyacá

La Gobernación de Boyacá radicó ante la Asamblea Departamental el Proyecto de Ordenanza 053 de 2026, con el que busca modificar el Plan Departamental de Desarrollo, principalmente en sus fuentes de financiación. La iniciativa contempla ajustes derivados de la reducción de recursos del Sistema General de Regalías y un posible incremento de los recursos de crédito cercano a los $300.000 millones.

El presidente de la Asamblea Departamental de Boyacá, Julián David García, explicó que el proyecto contiene cuatro artículos y que, por ahora, no plantea aumentar el valor total del Plan de Desarrollo, sino modificar la procedencia de los recursos para garantizar su financiación.

“El valor total del plan se mantiene en su cifra inicial; es decir, el costo del Plan de Desarrollo sigue siendo exactamente el mismo. Lo que cambia son algunas de las fuentes de financiación”, indicó.

García señaló que uno de los motivos de esta modificación es la disminución de las proyecciones de ingresos por regalías. “Hay una reducción en el Sistema General de Regalías, fruto de las disminuciones que infortunadamente se han presentado por cuenta de la reducción en el tema de regalías y del recaudo en esa fuente de financiación”, explicó.

Frente a los sectores que recibirían estos recursos, el presidente de la corporación manifestó que, según la revisión preliminar del documento, las inversiones estarían dirigidas a infraestructura vial, salud y vivienda. “Esos serían los tres sectores a los cuales el Gobierno departamental apuntaría precisamente con esta modificación en el plan plurianual de inversiones”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de un nuevo empréstito, el diputado indicó que el ajuste financiero contempla un incremento en los recursos de crédito. “Entre la reducción de algunas fuentes de financiación y el incremento de otras, habría una cifra cercana a los 300.000 millones de pesos”, señaló, aunque aclaró que todavía están revisando los detalles del proyecto.

El presidente de la Asamblea también explicó que la modificación deberá estudiarse inicialmente en la Comisión del Plan de Desarrollo, integrada por siete diputados. Allí se designará un ponente y se adelantará el primer debate. Si obtiene aprobación, pasará a plenaria para su discusión y votación.

“Primero sería la modificación del Plan de Desarrollo. Una vez se surta ese trámite, el Gobierno departamental tomará la decisión final sobre si radica o no el nuevo proyecto para solicitar la autorización de esos recursos”, precisó.

Finalmente, indicó que, si se concreta la solicitud y la Asamblea autoriza el empréstito, los recursos estarían destinados a la vigencia 2027, debido a los trámites que todavía deben adelantarse. “Por cuestiones de tiempo, es prácticamente imposible que se pueda realizar la incorporación de esos recursos durante este año”, concluyó.