El comercio de Barranquilla y el Atlántico se prepara para una nueva edición del Black Friday, que se realizará este viernes 27 de noviembre con la participación de centros comerciales, almacenes de cadena y establecimientos que ofrecerán descuentos, promociones y alternativas para los consumidores. La jornada llega en vísperas de la temporada navideña, cuando los colombianos comienzan a adelantar sus compras de fin de año.

De acuerdo con una encuesta de Fenalco Nacional, el 94% de los consultados conoce estas jornadas de descuentos y el 63% planea destinar más de $300.000 a sus compras. De este último grupo, el 47 % tiene previsto gastar más de $500.000, mientras que el 16 % proyecta invertir entre $300.000 y $500.000.

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La intención de compra también está relacionada con la proximidad de la Navidad. El 31% de los consumidores aprovechará las promociones para adelantar sus regalos navideños, mientras que el 45% busca principalmente ahorrar frente a los precios habituales y el 29% adquirir productos que necesita.

En cuanto a las categorías de mayor interés, la tecnología encabeza las preferencias con el 40% de las menciones, seguida de moda y accesorios (24%), artículos para el hogar (23%), viajes y experiencias (17%) y perfumería y cosméticos (9%). Además, Fenalco estima que las ventas durante estas jornadas podrían crecer cerca del 20% frente a un fin de semana normal.

Centros comerciales de Barranquilla y el Atlántico se suman a la jornada

En Barranquilla y el Atlántico, la actividad comercial no se limitará al viernes 27 de noviembre. Algunos establecimientos extenderán sus descuentos y promociones durante toda la semana, brindando más oportunidades para que los consumidores adelanten sus compras.

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A esta oferta se suman los atractivos de temporada que comienzan a disfrutar los visitantes, como las decoraciones y los alumbrados navideños instalados en algunos centros comerciales, que ofrecen espacios para compartir en familia y vivir el ambiente de fin de año.

Para Yilda Castro, directora ejecutiva de Fenalco Barranquilla, estas jornadas representan una oportunidad para impulsar las ventas y fortalecer la dinámica comercial de la región.

“Black Friday es una oportunidad importante para que nuestros comerciantes impulsen sus ventas, atraigan nuevos compradores y comiencen a dinamizar una de las temporadas más relevantes del año para el sector. Desde Fenalco Barranquilla destacamos la participación de los centros comerciales, almacenes de cadena y establecimientos que se suman con promociones y actividades especiales, generando alternativas para los consumidores y contribuyendo al movimiento de la economía local”, señaló.

La jornada también marca el inicio de una temporada comercial que tendrá continuidad durante diciembre con Atlántico y Barranquilla Despierta, iniciativa liderada por Fenalco Barranquilla para incentivar las compras en establecimientos formales y promover la actividad económica durante las celebraciones de fin de año.

Horarios de algunos centros comerciales para el Black Friday

Estos son los horarios de atención anunciados por algunos centros comerciales de Barranquilla y el Atlántico para esta jornada:

Centro Comercial Carnaval: viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Centro Comercial Buenavista 1 y 2: viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Centro Comercial Americano: Black Week del 23 al 29 de noviembre, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Black Week del 23 al 29 de noviembre, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. Centro Comercial Panorama: viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Centro Comercial Parque Alegra: viernes, de 10:00 a. m. a 10:30 p. m.; sábado, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

viernes, de 10:00 a. m. a 10:30 p. m.; sábado, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Centro Comercial Único: viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 11:00 p. m. Centro Comercial Portal del Prado: viernes, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

viernes, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Centro Comercial Mallplaza: viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Los horarios y las promociones pueden variar según cada establecimiento. Por ello, Fenalco invita a los consumidores a comparar precios, revisar las condiciones de las ofertas y realizar sus compras en establecimientos formales para aprovechar la jornada de manera informada y segura.