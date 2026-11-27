Prosperidad Social lanzó una alerta en el Atlántico por cuatro modalidades de estafa y suplantación en las que delincuentes utilizan el nombre de la entidad y de programas institucionales para engañar a la ciudadanía. Entre las prácticas identificadas están las falsas ofertas de subsidios, bonos económicos y supuestas inscripciones a programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven.

La gerente regional de Prosperidad Social en el Atlántico, María Daniela Nieto, advirtió que estas prácticas buscan aprovecharse de las necesidades económicas de las familias para obtener dinero, información personal y datos financieros.

“Es importante que la ciudadanía esté alerta y no comparta información personal, claves o datos de sus billeteras digitales con desconocidos. Los delincuentes pueden utilizar falsas promesas de ingreso a programas o pagos pendientes para engañar a las personas”, señaló.

Alertan por falso ‘Bono Mujer’

Entre las modalidades identificadas se encuentran mensajes de texto, WhatsApp y publicaciones en redes sociales que ofrecen bonos ficticios o anuncian supuestos pagos pendientes. También se han detectado convocatorias falsas a reuniones y capacitaciones para obtener información personal de los asistentes.

La entidad advirtió, además, sobre la circulación de publicidad engañosa del denominado ‘Bono Mujer’, que promete pagos entre 500.000 y 850.000 pesos, y sobre llamadas de personas que se hacen pasar por funcionarios para asegurar que los beneficiarios perderán sus subsidios si no realizan determinados procedimientos.

Prosperidad Social aclaró que el Gobierno Nacional no ha creado ningún programa con el nombre de ‘Bono Mujer’ y que tampoco utiliza intermediarios para vincular ciudadanos a sus programas.

Los trámites son gratuitos

Frente a estos casos, la gerente regional reiteró que ningún trámite de la entidad tiene costo y que los funcionarios no realizan llamadas para anunciar nuevos beneficiarios ni gestionar el retiro de transferencias.

“En Prosperidad Social todos los trámites son gratuitos, no pedimos dinero y nuestros funcionarios no llaman para anunciar nuevos beneficiarios ni gestionar pagos. ¡Que no te tumben! Consulta siempre nuestros canales oficiales”, enfatizó Nieto Sabogal.

Habilitan canales para denunciar

Los ciudadanos que identifiquen posibles casos de suplantación pueden reportarlos al correo soytransparente@prosperidadsocial.gov.co. También pueden verificar información a través de la página web prosperidadsocial.gov.co y de la línea nacional gratuita 01 8000 95 1100.