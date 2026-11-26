Puerto Mocho continúa alcanzando importantes logros en su proceso de consolidación como destino turístico. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que la playa recibió oficialmente la certificación internacional Blue Flag (Bandera Azul), un reconocimiento que destaca su compromiso con la sostenibilidad, la gestión ambiental, la seguridad y las buenas prácticas en destinos turísticos de playa.

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su orgullo por esta distinción y señaló que el reconocimiento reafirma el compromiso de la ciudad con la calidad ambiental y el turismo sostenible. La certificación fue otorgada por ACODAL Seccional Centro, en representación de la Foundation for Environmental Education (FEE), organización que promueve este programa internacional. El galardón acredita el cumplimiento de los estándares establecidos por Blue Flag para la temporada 2026-2027 y estará vigente entre el 1 de diciembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027.

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Mediante la Resolución No. 06 de 2026, ACODAL Seccional Centro, en su condición de operador nacional del programa Blue Flag en Colombia, concedió el reconocimiento a EDUBAR S.A., como gestor del polígono de certificación de la playa Puerto Mocho, ubicada en Barranquilla, Atlántico. Esta distinción representa un avance significativo en el fortalecimiento de los estándares de gestión, calidad y sostenibilidad de este espacio turístico.

Un reconocimiento al trabajo por recuperar y fortalecer la playa

El logro hace parte de la apuesta de la Alcaldía de Barranquilla por recuperar, transformar y posicionar los espacios naturales de la ciudad, promoviendo el turismo y generando nuevas oportunidades para el desarrollo del territorio y sus comunidades. En este proceso, Puerto Mocho se ha convertido en uno de los escenarios estratégicos para proyectar la riqueza natural de Barranquilla y ampliar su oferta turística.

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Desde EDUBAR S.A., entidad encargada de la gerencia de Puerto Mocho, destacaron que la certificación representa la consolidación de un trabajo orientado al fortalecimiento de la playa, la protección de su entorno natural y el mejoramiento de las condiciones para recibir visitantes locales, nacionales e internacionales.

Con la llegada de la Bandera Azul, Puerto Mocho da un nuevo paso en su posicionamiento como destino turístico y reafirma el compromiso de Barranquilla con un modelo de desarrollo que integra turismo, sostenibilidad y protección ambiental. Ahora, el reto será mantener las condiciones y los estándares alcanzados para conservar esta distinción en las próximas temporadas.