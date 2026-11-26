La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por su presunta relación con el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Los excongresistas habrían recibido sobornos por 4.000 millones de pesos, que habrían sido entregados, en parte, por la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, señalada por la Fiscalía General de la Nación como la “mensajera”.

En ese sentido, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Name y Calle por las presuntas faltas disciplinarias en las que habrían incurrido como consecuencia del pago de las millonarias coimas.

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