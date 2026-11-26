El alcalde Alejandro Char anunció la creación de una red de atención especializada para pacientes con accidentes cerebrovasculares (ACV) e infartos agudos de miocardio (IAM), con el propósito de garantizar una respuesta médica oportuna y mejorar las posibilidades de supervivencia de quienes presenten estas emergencias.

La medida, oficializada mediante la Resolución 1083 de 2026, convierte a Barranquilla en un territorio Neuro-Cardio Protegido y fortalece la articulación entre instituciones públicas y privadas para la atención de estas patologías.

La estrategia contempla atención especializada las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través del Camino Universitario Distrital Adelita de Char y las IPS privadas Clínica La Misericordia Internacional, Clínica Centro, Clínica Reina Catalina y Clínica La Asunción.

A través de su cuenta de X, el alcalde Alejandro Char destacó la importancia de esta iniciativa y el reconocimiento internacional obtenido por la red pública de salud.

“Damos un gran paso para proteger la vida de nuestra gente, fortaleciendo la atención oportuna de los accidentes cerebrovasculares (ACV) y los infartos agudos de miocardio. Y qué orgullo que MiRed sea la única IPS del Caribe con certificación internacional Essential Stroke Centre y haya recibido en cuatro ocasiones el reconocimiento Diamond Status de la World Stroke Organization”, expresó el mandatario.

La red de atención ‘Barranquilla: Territorio Neuro-Cardio Protegido’ permitirá coordinar los servicios de las instituciones participantes para mejorar la detección, atención y tratamiento de pacientes con síntomas de estas enfermedades, que requieren intervención médica inmediata.

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Al respecto, la secretaria distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco, señaló que esta declaratoria representa un avance para la ciudad en la atención de emergencias neurológicas y cardiovasculares.

“Mediante esta declaratoria de ser territorio protegido para la atención de los accidentes cerebrovasculares y del infarto agudo de miocardio, la ciudad da un paso adelante en la atención, detección y tratamiento de este tipo de pacientes”, manifestó la funcionaria.

Asimismo, destacó que la articulación de los servicios busca garantizar una atención inmediata y organizada, con el propósito de salvar vidas y contribuir a la calidad de vida de los pacientes y sus familiares.

Barranquilla fortalece su atención especializada

Como parte de esta apuesta por mejorar la atención de los accidentes cerebrovasculares, el Distrito, a través de la Secretaría de Salud y MiRed IPS, realizó recientemente el primer Simposio Distrital de Accidente Cerebrovascular (ACV), que reunió a más de 400 profesionales de la salud y 20 especialistas.

Durante las jornadas médico-científicas se abordaron temas como la implementación de la ruta de atención ACV, la toma de decisiones en la fase aguda, el papel de enfermería en el código ACV, los cuidados intensivos, la rehabilitación física y la preparación de pacientes y cuidadores.

A estos avances se suma la certificación internacional Essential Stroke Centre, otorgada desde 2025 al Camino Universitario Distrital Adelita de Char, operado por MiRed IPS, por parte de la World Stroke Organization (WSO).

Este reconocimiento, vigente hasta 2028, acredita el cumplimiento de estándares internacionales basados en evidencia científica para la atención de pacientes con ataques cerebrovasculares.

Además, en agosto pasado, MiRed IPS obtuvo por cuarto trimestre consecutivo el Diamond Status de los WSO Angels Awards, correspondiente al segundo trimestre de 2026. Con este reconocimiento, la institución se consolidó como la única entidad pública de salud de la región Caribe en mantener durante un año esta distinción por la calidad de su atención a pacientes con ACV.

Con la creación de esta red especializada, Barranquilla busca fortalecer su capacidad de respuesta frente a dos de las emergencias médicas que requieren mayor rapidez en el diagnóstico y tratamiento.