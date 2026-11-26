Con apenas 22 años, el patrullero Kevin David Torres Berdugo fue asesinado en un ataque armado en el municipio de Padilla, al norte del Cauca. Su muerte deja un profundo dolor en su familia y en su compañera sentimental, con quien esperaba su segundo hijo.

Caracol Radio visitó la vivienda de sus familiares, donde hoy reinan la tristeza y la incertidumbre. Torres Berdugo llevaba apenas nueve meses de haberse graduado de la Escuela de Policía Antonio Nariño y tenía toda una vida por delante.

La tragedia golpeó especialmente a su pareja, Yuleinis Tomasés, quien tiene cuatro meses de embarazo. La familia esperaba su regreso para la próxima semana, cuando tenían previsto realizar la revelación del sexo del bebé. Además, el uniformado era padre de un niño de cuatro meses.

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“Era el amor de mi vida. Me arrancaron mi vida. El papá de mis hijos no alcanzó a conocer a su otro hijo. No sé cómo explicar este sentimiento. Es algo terrible”, expresó Yuleinis, al recordar que esperaba pasar diciembre junto a él.

La mujer también contó que, horas antes del crimen, Kevin le había enviado mensajes en los que le expresaba cuánto la amaba y le hablaba de los planes que tenía para construir un hogar junto a sus hijos.

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Una familia marcada por la vocación de servicio

Kevin provenía de una familia marcada por la vocación de servicio. Su padre y su hermana mayor, Sharon Torres, también pertenecen a la Policía Nacional. Ella recordó que siempre le recomendaba cuidarse, especialmente por las condiciones de orden público en la zona donde trabajaba.

“Siempre estaba atento a su trabajo. Yo le decía: cuídate, que sabes que no es fácil. Pero él me respondía que eso era lo que le gustaba. Desafortunadamente, pasó esto y de la peor manera terminó ese sueño que alguna vez quiso”, relató su hermana.

Mientras esperan la llegada del cuerpo del patrullero, sus familiares intentan asimilar una pérdida que cambió sus vidas para siempre. Este diciembre ya no será como lo habían planeado: Kevin no estará en casa para compartir con sus seres queridos ni conocer al hijo que venía en camino.