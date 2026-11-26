Este viernes 27 de noviembre se realizará una audiencia pública en la Universidad Libre para escuchar a los habitantes sobre la disputa territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia, que comprende cerca de 1.400 hectáreas.

" la jornada busca garantizar la participación de residentes, comerciantes, colegios, universidades y organizaciones cívicas de la zona, con el propósito de avanzar hacia una decisión que brinde seguridad jurídica a los municipios. La asistencia estará sujeta al aforo del auditorio y a las inscripciones previamente habilitadas", asó lo aseguró el senador Carlos Meisel.

Por su parte, Cesar Lafaurie miembro del Comité Cívico y de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, aseguró que los habitantes esperan que la audiencia pública les permita expresar su deseo de volver a pertenecer a Barranquilla, al considerar que históricamente hicieron parte de este territorio y que buscan mejores condiciones de administración.

La audiencia pública se realizará este viernes 27 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, en la sede de la Universidad Libre.